البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع الصين

الوكيل الإخباري - بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال زيارته الصين مع رئيس لجنة الحزب الشيوعي لمقاطعة شانشي، تشاو ييده، الدور الاقتصادي للمقاطعة، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية.

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وخلال اللقاء الذي جاء تلبية لدعوة رئيس البرلمان الصيني، قال العسومي إن هناك خططا لتعزيز تعاون مقاطعة شانشي مع غرف التجارة في الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.



ووصف العسومي، علاقات الصين مع الدول العربية بـ"العلاقات الاستراتيجية بين الأصدقاء".



وبين العسومي الأهمية الاستراتيجية للمقاطعة باعتبارها نقطة الانطلاقة في طريق الحرير الذي يعد مشروعا تنمويا واستراتيجيا ستستفيد منه دول العالم، وفي مقدمتها الدول النامية.



بترا