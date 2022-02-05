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السبت، 05-02-2022 12:56 م

البرلمان العربي يدعو لمنظومة دعم ورعاية لضحايا الإرهاب

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الوكيل الإخباري-دعا البرلمان العربي إلى ايجاد منظومة متكاملة لتوفير كافة أشكال الرعاية والدعم لضحايا الإرهاب، اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ونفسيا.

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وخلال الاجتماع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف إطلاق أحكام تشريعية نموذجية لضحايا الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية (الفيديوكونفرانس).

 

أكد ممثل البرلمان العربي السفير عبدالله العيفان إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم، كي تصبح هذه القضية مبدأً راسخاً، ليس فقط في قواعد القانون الدولي، وإنما أيضاً في الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية.

 

بترا

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