البرلمان العربي: التصعيد الحوثي هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي والدولي

الوكيل الإخباري-أكد البرلمان العربي، ان ما تقوم به ميلشيات الحوثي الارهابية من تصعيد، هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي عامة والخليجي خاصة، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

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ودان البرلمان بشدة قيام جماعة الحوثي بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الاثنين، التي تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قبل وزارة الدفاع الإماراتية.



كما دان الاعتداء الوحشي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بإطلاق صاروخ باليستي سقط في المنطقة الصناعية. واكد تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فيما يتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، والوقوف معهما صفا واحدا ضد كل تهديد يطول أمنهما واستقرارهما.



وجدد البرلمان طلبه بضرورة إدراج جماعة الحوثي وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

بترا