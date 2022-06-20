الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

1000 فرصة عمل اضافية على منصة التشغيل الوطنية

رؤية التحديث الاقتصادي تكشف تحديات قطاع الطاقة

المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية 2.8 %

الحرية لأحمد مناصرة تتصدر تويتر بعد تدهور صحته

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين

113.5 مليون دولار لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن لنهاية العام

مساعٍ أردنية لعلاقات شراكة اقتصادية جديدة مع السعودية

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

الإثنين، 20-06-2022 09:03 ص

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة الثلاثية في شرم الشيخ

image (69)


الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي بنتائج ومخرجات القمة العربية الثلاثية الأردنية المصرية البحرينية التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ أمس الأحد.

اضافة اعلان


وقال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن القمة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جاءت من منطلق حرص القادة الثلاثة على تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي لمواجهة التحديات.


ودعا العسومي في بيان إلى البناء على مخرجات القمة فيما يتعلق بالقضايا المحورية بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات التي تؤثر على أمن واستقرار الدول العربية.

 

بترا

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

ش

فيديو - قتيل و3 إصابات بإطلاق نار في واشنطن

ماكرون

خسارة حزب ماكرون رسمياً في البرلمان الفرنسي

p[

السعودية تفرض عقوبة لمخالفة غش وإهمال مقرات الحجاج

ن

دولة عربية تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

1041657834_329_0_2030_1701_1920x0_80_0_0_220cc5dd07a222f8422d842dd3376bb5

البرهان: لا يوجد تحالف بين المكون العسكري وحزب البشير

أخبار متعلقة
resize (1)

الصين تشهد مستوى تاريخيا لهطول الأمطار

image (1)

تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

main_image62a30964dfeaf

قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا

55686299_101

بريطانيا: أكثر من 9 آلاف إصابة و 60 وفاة جديدة بكورونا

image (1)

الصحة العالمية تعود إلى أصل كورونا بعد عامين من الجائحة

106630Image1-775x445_d

الطيران الحربي العراقي يقصف معاقل للإرهابيين