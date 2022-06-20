البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة الثلاثية في شرم الشيخ

الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي بنتائج ومخرجات القمة العربية الثلاثية الأردنية المصرية البحرينية التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ أمس الأحد.

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وقال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن القمة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جاءت من منطلق حرص القادة الثلاثة على تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي لمواجهة التحديات.



ودعا العسومي في بيان إلى البناء على مخرجات القمة فيما يتعلق بالقضايا المحورية بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات التي تؤثر على أمن واستقرار الدول العربية.

بترا