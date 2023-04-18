البرهان: هجوم قوات الدعم السريع محاولة انقلاب

الوكيل الاخباري - وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الهجوم الذي شنته قوات "الدعم السريع" في الأيام الأخيرة بأنه "محاولة انقلاب".



وأضاف البرهان في تصريحات لشبكة "سي إن إن"عبر الهاتف، اليوم "الاثنين": "هذه محاولة انقلاب وتمرد على الدولة"، وتابع أن قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم (حميدتي) "تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء".

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