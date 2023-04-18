الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

عمرو موسى: أمن مصر مهدد

البرهان: هجوم قوات الدعم السريع محاولة انقلاب

وفاة مواطن بمشاجرة في الوحدات

وزير خارجية سوريا يبدأ زيارة عمل لتونس

الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان

أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم السوري

واشنطن تطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان

وزير تونسي سابق : توقيف الغنوشي بعد اقتحام منزله

الملك وولي العهد يؤديان العشاء والتراويح في مسجد التوحيد - صور

البرلمان العربي يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

الثلاثاء، 18-04-2023 02:56 ص

البرهان: هجوم قوات الدعم السريع محاولة انقلاب

5


الوكيل الاخباري - وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الهجوم الذي شنته قوات "الدعم السريع" في الأيام الأخيرة بأنه "محاولة انقلاب".

وأضاف البرهان في تصريحات لشبكة "سي إن إن"عبر الهاتف، اليوم "الاثنين": "هذه محاولة انقلاب وتمرد على الدولة"، وتابع أن قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم (حميدتي) "تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

عمرو موسى: أمن مصر مهدد

3

وزير خارجية سوريا يبدأ زيارة عمل لتونس

9

الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان

1

واشنطن تطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان

ee

وزير تونسي سابق : توقيف الغنوشي بعد اقتحام منزله

420235152113156091611

البرلمان العربي يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

أخبار متعلقة
420235222235404924940

الأمم المتحدة تدين هجمات جيش مينامار على المدنيين

642d5cf34c59b7399645ed0d (1)

إصابة شخص إثر هجوم مسيرة أوكرانية بمقاطعة بريانسك الروسية الحدودية

twaf

وفاة 20 معتمراً وعشرات الاصابات بحادث سير مروع