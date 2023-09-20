البرهان يتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري - توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء إلى نيويورك على رأس وفد للمشارك في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يلقي البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل.

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كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية.



وسيلتقي بعدد من الرؤساء وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة.

RT