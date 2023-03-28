البنتاغون: سنواصل تحليق طائراتنا الاستطلاعية فوق البحر الأسود

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق البحر الأسود، دون أن يفصح عن مسارات التحليق بعد سقوط مسيّرة أمريكية اعترضتها مقاتلتان روسيتان.



واقترح خلال جلسة استماع في الكونغرس، تأجيل مناقشة مقالة CNN إلى جلسة مغلقة، والتي ذكرت أن الجيش الأمريكي يقوم بمراجعة العمليات في المنطقة.

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ونقل موقع "Inside The Games" عن ألكسندرا زانتاكي، قولها: "لا أعتقد أنه من المنطقي استبعاد جميع الجنود الروس وجميع العسكريين الروس. هذا تمييز لأنه كان هناك العديد من الرياضيين الآخرين من دول أخرى كانوا في قتال نشط ولم يتم إيقافهم مطلقا".



وأوضحت: "ومع ذلك، يجب إيقاف كل رياضي إذا ثبتت إدانته بارتكاب فظائع وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء القتال، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وهؤلاء الرياضيون الذين ستتم إدانتهم بالترويج للأعمال العدائية، ولكن على أساس فردي، قد يتم أيضا إيقافهم".



ومن المقرر أن تنظر اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية (IOC) اليوم الثلاثاء 28 مارس، في مسألة قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في المسابقات الدولية.



في 25 يناير الماضي، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، الاتحادات في مختلف الرياضات إلى النظر في إمكانية قبول الروس في وضع محايد.