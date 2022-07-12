البنتاغون: مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم داعش في سوريا، الثلاثاء، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.

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وكان ماهر العقال أحد أكبر 4 قادة لداعش، وفقا للعقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية.



وأظهرت أولى الصور للضربة الجوية، بقايا دراجة نارية محطمة ومتفحمة بالكامل، قال محلل سياسي أميركي إنها كانت للقيادي الداعشي أثناء الضربة.



وقال بوتشينو: "إن التخلص من قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".



وتعتبر هذه الضربة هي الأحدث في سلسلة الضربات الأخيرة ضد التنظيم الإرهابي في سوريا. ( سكاي نيوز)

