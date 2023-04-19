البيت الأبيض: البرهان وحميدتي مسؤولان عن حماية المدنيين

الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن حماية المدنيين في الصراع المستمر بين الطرفين، منذ يوم السبت الماضي.

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وذكرت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيار، خلال مؤتمر صحفي ندعو الجيش وقوات الدعم للالتزام السريع بالهدنة.



وبينت انه يتم التشاور بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في السودان، وندعو الجيش وقوات الدعم للالتزام بالقوانين الدولية والعودة إلى المفاوضات.



واضافت ان البرهان وحميدتي مسؤولان عن حماية المدنيين بمن فيهم مواطنو الدول الأخرى الموجودون هناك حاليا، كما هو حال بعثتنا الدبلوماسية وعائلاتهم. ( سكاي نيوز )



