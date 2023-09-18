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الإثنين، 18-09-2023 08:47 م

البيت الأبيض: بايدن يتصل بالعاهل المغربي لتقديم التعازي بضحايا الزلزال

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الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل اليوم الاثنين، بملك المغرب محمد السادس، لتقديم تعازيه في الضحايا التي وقعت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر.

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وقال بيان نشر على موقع البيت الأبيض: "اتصل جو بايدن بالملك محمد السادس لتقديم التعازي في الوفيات التي وقعت جراء الزلزال المدمر، ولتأكيد الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "استعرض الرئيس الأمريكي والملك المغربي، المساعدة الأمريكية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث، ومن ضمنها مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة، وناقشا استعداد الولايات المتحدة للمساعدة على تعافي المناطق المتضررة. واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق".

جدير بالذكر أن زلزالا ضرب  في الثامن من سبتمبر 2023 عدة مناطق في المغرب، وكان مركزه منطقة الحوز. هذا وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

 

 

 




 

 


 

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