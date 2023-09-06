الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

الدولار يزداد قوة بعد بيانات مخيبة من الصين وأوروبا

مرشحون للالتحاق بالدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين - اسماء

الاحتلال يهدم مباني سكنية ومنشآت صناعية في القدس

للأردنيين .. وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الامتحان التنافسي- أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

التعليم العالي: تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اعتبارا من اليوم

4 درجات مئوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية

وفيات الأربعاء 6/ 9/ 2023

أعراض ارتفاع الكوليسترول- 7 علامات تظهر في المعدة

الأربعاء، 06-09-2023 08:27 ص

واشنطن: السجن 22 عاما لقائد براود بويز السابق بقضية الكابيتول

ط


الوكيل الاخباري - قضت محكمة أميركية، مساء أمس الثلاثاء، بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة "انريكي تاريو" لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، بحسب واشنطن تايمز.

اضافة اعلان


وقال القاضي تيموثي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقاً بالانتقال السلمي للسلطة"، معتبرا أنّ تاريو البالغ 39 عاما "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اوكراني

الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

64f79a8e423604634c295c54

مسؤول أوكراني: الحرب العالمية الثالثة بدأت!

64f787534236045c1b3beb9e

رومانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات بمحطة وقود إلى 5

64f78cdf4236045338176d36

استئناف الرحلات الجوية المباشرة من سوتشي إلى الغردقة وشرم الشيخ

64f794874c59b71b8643faf6

فيضانات هائلة تغمر الطرقات في تركيا

64f77e654236045338176d2f

الأمم المتحدة تنشر حصيلة صادمة عن التداعيات الإنسانية للصراع في السودان

أخبار متعلقة
64e374004c59b715434d738e

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

ك

ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

64e15fb94c59b768ab67edbf

"واشنطن بوست": الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل بتجديد ترسانتها بسبب أوكرانيا

بايدن4

بايدن يعتزم زيارة فيتنام قريبا لتعزيز العلاقات معها

64d152bb4c59b7210a6a10b7 (1)

الولايات المتحدة على موعد مع إعصار كبير وهذه عواقبه

image - 2023-08-07T114702.699

ترامب يطالب بتنحية القاضية المشرفة على محاكمته