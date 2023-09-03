وزارة الدفاع الجزائرية توضح ملابسات مقتل مغربيين في البحر

الوكيل الإخباري -

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أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، بيانا حول حادث مقتل مغربيين اثنين في داخل المياه الإقليمية الجزائرية.وعزت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل المغربيين في البحر برصاص قواتها إلى رفضهما الامتثال لأمر التوقف.وجاء في بيان: "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".وأضافت: "وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية التي تشهد نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى مقتل اثنين وفرار آخرين.