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الإثنين، 21-08-2023 08:38 ص

ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، أنّه لن يُشارك في مناظرات الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء المقبل، معتبرًا أنّ الأميركيّين يعرفونه جيّدًا وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنيّة مع أيّ من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

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وبحسب واشنطن تايمز، أشاد ترامب في رسالة على منصّته "تروث سوشال" بما وصفه بأنّه سجلّ ناجح جدًّا حقّقه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبًا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات".


وأضاف ترامب "الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسيّة الناجحة التي شَغَلتُها، مع استقلاليّة للطاقة، وحدود وجيش قويَّين، وتخفيضات ضريبيّة، هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخّم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيًّا، وأكثر من ذلك بكثير، لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات".


وأشار في منشوره إلى أحدث استطلاع للرأي نُشر الأحد، وأجرته شبكة "سي بي إس نيوز" والذي أظهر أنّ 62 بالمئة من المستطلعة آراؤهم سيُصوّتون له على الرّغم من توجيه أربع لوائح اتّهام إليه هذا العام، بما فيها اتّهامه بمحاولة تقويض الديموقراطيّة الأميركيّة عبر التخطيط لتغيير نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة رغم خسارته أمام منافسه جو بايدن.


واستنادًا إلى الاستطلاع يتقدّم ترامب بـ 46 نقطة على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (16 بالمئة).


بترا


 




 

 


 

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