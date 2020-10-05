الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 03:42 م

سيعود إلى عمله اليوم

البيت الأبيض: صحة ترامب تتحسن

ترامب
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في بيان اليوم الاثنين، أن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.

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وقال كبير موظفي البيت الأبيض في البيان إن "ترامب يلتقي مع الفريق الطبي اليوم لتقييم حالته الصحية، وما زلنا متفائلين بعودته للبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم".


وبعد إعلان ترامب الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، تم نقله إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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