البيت الأبيض يدين بشدة مقتل أبو عاقلة ويدعو لتحقيق شامل

الوكيل الاخباري - أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعا إلى إجراء تحقيق “فوري وشامل” لتحديد المسؤول عن ذلك.



وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين في تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن “الإدارة الأمريكية تدين “بشدة” مقتل الصحفية”، وندعو إلى إجراء تحقيق “فوري وشامل” لتحديد المسؤول عن ذلك.

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