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الخميس، 05-05-2022 11:50 م

بيان الكرملين ينفي اعتذار بوتين إلى بينيت

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الوكيل الاخباري - أصدر الكرملين بياناً نفى فيه ما أوردته رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن اعتذار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر مكالمة هاتفية مع نفتالي بينيت، عن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية.

وتناول الكرملين تفاصيل المكالمة بين الطرفين، والتي لم تتضمن – بحسب بيان الكرملين – أي اعتذار عن تصريحات لافروف.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تعليقاً على ذلك، إنّ “الحديث الذي جرى بين قائدي البلدين كان تماماً كما ورد في بيان الكرملين”.

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