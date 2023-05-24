الأربعاء 24-05-2023
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الأربعاء، 24-05-2023 09:34 ص

البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لتجاوز أزمة سقف الدين

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الوكيل الإخباري- قالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار، مساء أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض لا ينوي حاليا اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، بحسب واشنطن بوست.

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وأوضحت جان-بيار "لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهنا" في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.


وأجرى بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ثلاث جولات من المحادثات، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الراهن حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء باستحقاقاتها المحلية والعالمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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