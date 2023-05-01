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الإثنين، 01-05-2023 01:29 م

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، الذي وصل في زيارة رسمية للولايات المتحدة اليوم الاثنين، إنه لن يسمح باستخدام بلاده "كنقطة انطلاق للعمليات العسكرية لأي جهة".

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وأضاف الرئيس الفليبيني في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام. نحن ضد تورط الفلبين من قبل أي دولة في أي نوع من الأعمال الاستفزازية. لن نسمح بحدوث ذلك، ولن نسمح باستخدام الفلبين من قبل أي دولة كنقطة انطلاق".

وأكد ماركوس: "كل ما يهمنا هو سلام وأمن شعبنا هنا وفي الخارج".

 

ووسعت الفلبين مؤخرا وصول الولايات المتحدة إلى القواعد العسكرية في البلاد، والتي تعتبرها الصين تهديدا للأمن الإقليمي. إلا أنها أكدت بالمقابل أن القواعد لن تستخدم في عمليات هجومية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين قد توصلتا، فبراير الماضي، إلى اتفاق بشأن وصول الجيش الأمريكي إلى 4 قواعد جديدة على أراضي الجمهورية في إطار التحالف الأمني متعدد السنوات الذي يشمل معاهدة الدفاع المتبادل وكذلك اتفاقية EDCA منذ عام 2014، والتي تسمح للقوات الأمريكية بالتحرك عبر 5 قواعد فلبينية، بما في ذلك المياه القريبة من المناطق المتنازع عليها. وبموجب توسيع الاتفاقية، تمكنت الولايات المتحدة الآن ضمان الوصول إلى 9 قواعد عسكرية على الأقل.

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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