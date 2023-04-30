الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 30-04-2023 11:56 ص

أوكرانيا والولايات المتحدة تواجهان نفاد الذخيرة

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الوكيل الإخباري - حذر الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية جيمس ستافريديس من أن الولايات المتحدة وأوكرانيا على السواء تعانيان من نفاد الذخيرة مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وأنه أيضاً مع احتدام الحرب، واحتمال شن كييف هجوماً واسع النطاق في أي وقت، يعاني طرفا الصراع من نقص في الذخائر، والمكونات الإلكترونية، والأسلحة الموجهة بدقة، وحتى الإسمنت.

وفي حين يتمتع الغرب بقدرة شاملة واسعة على توصيل المواد الضرورية للقتال، بدأت تتكشف أزمات في سلاسل التوريد العالمية. ويقول ستافريديس، وهو الآن عميد «كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية» في «جامعة تافتس»، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إن «هجوم الربيع» لن يكون الدبابات والمدرعات، ولكن الزيادة في إنتاج الأسلحة لدى الدول الداعمة لأوكرانيا.

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وأوضح ستافريديس أنه عندما كان قائداً للقيادة العليا لحلف الناتو قبل أكثر من عقد، كان عادة ما ينظر بعمق للوجستيات وسلاسل التوريد، بنفس القدر الذي ينظر به لعمليات الحلف القتالية في أفغانستان، والبلقان، وليبيا، وضد القراصنة.

 

البيان

 




 

 


 

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