الدوما: على الغرب أن يفكر بمصالح مواطنيه بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الدول الغربية التي فرضت عقوبات ضد روسيا بحاجة للتفكير في مصالح مواطنيها الذين بدأو بالفعل يتلمسون تداعيات قرارات واشنطن وبروكسل.

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وأضاف فولودين في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية الرسمية، "إن المواطنين الأوروبيين يعانون بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وتبعات قرارات واشنطن وبروكسل بما في ذلك التضخم في بلدانهم".



وتابع فولودين أن "الاقتصاد بدأ في الانهيار، والتضخم يرتفع.. عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الأوروبيين، فإنهم يعانون من كل المصاعب المترتبة وتبعات قرارات واشنطن وبروكسل. حيث استقال عدد من الحكومات بالفعل خلال الفترة الماضية.. هناك أزمة، ببساطة تصل إلى ذروتها. وفي هذه الحالة، عليهم أن يستيديروا ويتفهموا مسؤولياتهم والتفكير أولا وقبل كل شيء في مصالح مواطنيهم".



وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات المفروضة ضد روسيا قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. مشددا مرارا وتكرارا بأن روسيا قادرة على حل جميع العقبات والمصاعب.

روسيا اليوم