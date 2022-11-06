الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

مجلس إربد يبحث احتياجات التعليم بلواء الأغوار الشمالية

لجنة زكاة الطفيلة توزع معونات على الأسر الفقيرة

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

بدء فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الأعمال في الجامعة الأردنية

المركزي والتعاون الدولي الألماني يطلقان مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي

تحذيرات من الارصاد الجوية حول طقس الاثنين

الارصاد تنشر تفاصيل أول منخفض جوي سيؤثر على الاردن

جامعة آل البيت تنعى طالبة توفيت بحادث سير مؤسف

بعد توصية الصحة العالمية .. هل ترتفع أسعار الدخان في الأردن ؟

سقوط شخص من الطابق الرابع بعمان

الأحد، 06-11-2022 03:36 م

قصف يلحق أضرارا بسد تسيطر عليه روسيا في أوكرانيا

View_of_Nova_Kakhovka


الوكيل الإخباري - أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد، نقلا عن خدمات الطوارئ بأن سد نوفا كاخوفكا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا أصيب بأضرار جراء قصف القوات الأوكرانية له.

ونقلت وكالة تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ قوله إن صاروخا أطلقه نظام صواريخ هيمارس الأمريكي الصنع أصاب السد وألحق أضرارا به.

اضافة اعلان


وتابع المسؤول أنها كانت "محاولة لتهيئة الظروف لكارثة إنسانية" بإصابة السد.


واكتسب سد نوفا كاخوفكا الكبير عند منبع نهر دنيبرو في خيرسون أهمية استراتيجية في الأسابيع القليلة الماضية.


وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا منذ أكتوبر بالتخطيط لاستهداف السد باستخدام المتفجرات في خطوة من شأنها أن تُغرق معظم المنطقة في اتجاه مجرى النهر فيما قد يتسبب على الأرجح في دمار كبير في أنحاء مدينة خيرسون.

 

البيان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
صور-علم-الجزائر-2-1

الجزائر.. إحالة الأساتذة فوق 70 سنة على التقاعد

c4f2f251-79-222521-kim-jong-un-injured-missile-test_700x400

البرهان: الحوار السياسي جار في السودان ولا يشمل أنصار البشير

c4f2f251-79-222521-kim-jong-un-injured-missile-test_700x400

كوريا الشمالية: سنرد بأقوى إجراء ضد أي محاولة لانتهاك سيادتنا

1053733738_0_2_1321_745_1920x0_80_0_0_fdcd326dafae248c5ff44d8b568be3be

وزيرة خارجية ألمانيا تحذر: البشرية تتجه نحو الهاوية

886435_0

خسوف كلي للقمر بعد يومين يتحول لونه للأحمر الدموي

636782f04c59b751363e5c10

مقتل 4 من قوى الأمن الداخلي جنوب شرق إيران

أخبار متعلقة
image (76)

زيلينسكي يطلب من المانحين 38 مليار دولار

جورجيا-ميلوني-1

رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة تتوقع أوقاتا صعبة وتؤكد دعم أوكرانيا

روسيا

بوتين: حشد أكثر من 200 ألف جندي ضمن إجراءات التعبئة الجزئية

ك

بريطانيا : إمدادنا لأوكرانيا بالسلاح لن ينقطع

image

لافروف: روسيا منفتحة على المحادثات مع الغرب

image (6)

تعيين قائد جديد للقوات الروسية في منطقة "العمليات العسكرية الخاصة"