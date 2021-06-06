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الأحد، 06-06-2021 09:14 م

التشيك: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

تش
العاصمة التشيكية براغ - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أجلت السلطات التشيكية 1300 شخص من سكان بلدة فيلكا بايتس إثر اكتشاف قنبلة جوية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إحدى المناطق السكنية.

وأشارت مصادر مطلعة في البلاد إلى أن "القنبلة الجوية عثر عليها أثناء أعمال البناء في شارع بالقرب من كنيسة المدينة".

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وأضافت: "تم تنفيذ إخلاء عاجل لحوالي 1300 شخص من سكنة المنازل التي تقع في دائرة نصف قطرها 800 متر من مكان الاكتشاف".


وأشارت إلى أن خبراء الألغام الذين وصلوا إلى مكان الطوارئ، قاموا برفع القنبلة الجوية من الأرض ونقلوها إلى مكان آمن خارج المدينة لتدميرها.
ويبلغ تعداد السكان في المدينة حوالي 5 آلاف شخص.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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