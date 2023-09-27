التشيك تشتري 24 طائرة "إف-35" من الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أن بلاده قررت شراء 24 مقاتلة حربية من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة.

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وقال فيالا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "قررت الحكومة اليوم شراء 24 طائرة من طراز إف-35" المعروفة بأنها أسرع من الصوت، وستكون الطائرة الأولى جاهزة عام 2029".



وأضاف: "سيبدأ طيارونا التدريب على قيادتها في الولايات المتحدة، وستتسلم التشيك أولى المقاتلات عام 2031، وبحلول العام 2035 سنستلم جميع الطائرات الـ24".



وأكد فيالا أن الحكومة التشيكية تعتبر أمن مواطنيها أولوية قصوى، وأن افضل طريقة لضمان أمنهم هي تحديث قدرات جيش البلاد، وتزويده بكل ما يحتاجه.