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الخميس، 14-03-2024 01:40 م

الجامعة العربية تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

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الوكيل الإخباري - دعت الجامعة العربية إلى العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي، ومع جميع الأطراف الأخرى، لتحويل فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام تستضيفه إسبانيا إلى واقع في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق حل الدولتين وإيجاد أفق سياسية للفلسطينيين في المرحلة المقبلة.

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جاء ذلك خلال استقبال أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة ضمن جولة في المنطقة.


وألقى "ألباريس" كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تناولت الحرب على قطاع غزة وأولوية وقف إطلاق النار.


وأكد أولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة، والحفاظ على الوحدة والاتصال الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب الآجال.


بترا

 




 

 


 

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