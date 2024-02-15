الحوثيون يعلنون استهداف سفينة جديدة في خليج عدن

الوكيل الإخباري - أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين في بيان مساء اليوم الخميس، عن استهداف سفينة "LYCAVITOS" البريطانية في خليج عدن.



وقالت جماعة "أنصار الله" في بيان إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية (LYCAVITOS) أثناء إبحارها في خليجِ عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".

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وأكد الحوثيون أنهم مستمرون "في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

RT