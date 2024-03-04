"حزب الله" يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية

الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه قوة إسرائيلية بالصواريخ "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



وأكد "حزب الله"، استهدافه: "قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون، وقوة إسرائيلية من لواء "غولاني" حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا، بالإضافة إلى ثكنة زرعيت الإسرائيلية ومحيطها".

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هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

RT