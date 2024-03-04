الإثنين 04-03-2024
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الإثنين، 04-03-2024 08:52 ص

"حزب الله" يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية

تطوير-اجهزة-الاستخبارات-في-مواجهة-التطرف-والارهاب


الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه قوة إسرائيلية بالصواريخ "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد "حزب الله"، استهدافه: "قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون، وقوة إسرائيلية من لواء "غولاني" حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا، بالإضافة إلى ثكنة زرعيت الإسرائيلية ومحيطها". 

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هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

 

RT

 




 

 


 

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