الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تركيا : فقدان 6 أشخاص بحادث غرق سفينة في بحر مرمرة

فيديو - تساقط برد غزير في معان

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

مستشفى غزة الأوروبي: مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بحاجة لنقل للخارج

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض الخطة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الخميس، 15-02-2024 11:41 ص

ستولتنبيرغ: "الناتو" بدأ يلمس آثار غياب الدعم الأمريكي لكييف

65cdc52f423604354b5d9bc8


الوكيل الإخباري - قال سكرتير "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن بلدان الحلف بدأت تلمس آثار غياب القرار الأمريكي مواصلة الدعم العسكري لكييف، معربا عن أمله في أن تتخذ واشنطن قرارا إيجابيا بهذا الصدد.

اضافة اعلان


جاء ذلك ردا من ستولتنبرغ على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت المساعدات الأمريكية ستصل إلى كييف "بعد فوات الأوان"، قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل اليوم الخميس، حيث تابع: "إننا نرى بالفعل عواقب عجز الولايات المتحدة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن، إلا أنني أتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذه".

وقال الأمين العام لـ "الناتو": "أتوقع أن يوافق الكونغرس الأمريكي على حزمة لمواصلة دعم أوكرانيا، لأن دعم كييف ليس من باب الأعمال الخيرية، وإنما هو مساهمة في أمننا".


وكان البيت الأبيض قد دعا أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على نحو عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، بعد تأييد مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطيون في نتائج التصويت الإجرائي. بدوره قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه لن يكون من الممكن إجبار مجلس النواب على إقرار مشروع القانون.


وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الديمقراطيين، قد وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، من ضمنها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي.


ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت، حيث انتقد مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه لا يعالج "القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد" وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
manar-00899830017021982133-660x330

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

65cdc1fe423604354b5d9bc3

فيديو- لحظة انتشال طفل حي من تحت الأنقاض اثر قصف الاحتلال على جنوب لبنان

65cdbf194c59b72e53019d3f

المحكمة العليا بالهند تحظر التمويل السّري للأحزاب السياسية

65cdc4a34c59b7317a04663b

ستولتنبيرغ: دول "الناتو" وقعت عقودا لإنتاج الأسلحة لكييف بقيمة 10 مليارات دولار

65cda2454c59b72dc8172481

إيران تكشف عن صاروخ مجنح يطلق من قاعدة بحرية

1707982997-1464531131

7 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال بناية سكنية جنوب لبنان

أخبار متعلقة
65cdc4a34c59b7317a04663b

ستولتنبيرغ: دول "الناتو" وقعت عقودا لإنتاج الأسلحة لكييف بقيمة 10 مليارات دولار

65b796b2423604225e32e40b

مفتشون أمريكيون في كييف لتعزيز المراقبة على استخدام المساعدات

WhatsApp Image 2024-01-23 at 10.13.48 AM

وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى

65aaa5a54236045970625e51

بعد فشل هجومها المضاد.. أوكرانيا تخصص مبلغا قياسيا لبناء خطوط دفاعية

65a8c6a44c59b70fd544d1be (1)

بايدن يحث الكونغرس على مواصلة المساعدات لأوكرانيا

65a8a4524c59b7136813ea57

جونسون يرفض ضمان موافقة الكونغرس على دعم إضافي لأوكرانيا