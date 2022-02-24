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الخميس، 24-02-2022 01:50 م

الجزائر تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر

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الوكيل الإخباري-دعت الجزائر، اليوم الخميس، رعاياها في أوكرانيا، إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

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وقالت سفارة الجزائر في كييف، في بيان، إنه "نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا والإعلان عن الأحكام العرفية على المواطنين الجزائريين المتواجدين بهذا البلد الالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية لاسيما تلك المتعلقة بالمكوث بالبيت وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى".


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطاب إلى الروس صباح اليوم أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.


وكان الوضع تفاقم في الأسابيع الأخيرة في دونباس، حيث ركزت كييف معظم جيشها على خط التماس، وأطلقت النار بانتظام على خصومها من قوات الدفاع الشعبي باستخدام معدات محظورة.

 

روسيا اليوم

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