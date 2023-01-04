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الأربعاء، 04-01-2023 09:21 ص

الجمهوريون يخفقون في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي

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الوكيل الإخباري - أخفق النواب الأميركيون، أمس الثلاثاء في انتخاب رئيس للمجلس في الدورة الأولى، بعد خسارة الجمهوري كيفن مكارثي، في سابقة منذ مئة عام.

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ولم يتمكن النائب عن ولاية كاليفورنيا من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين الثاني الماضي.


وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيس للمجلس.

وتعهد الجمهوريون باستخدام السلطة المضادة من خلال إطلاق سلسلة من التحقيقات مع الرئيس الأميركي تركزت، على سبيل المثال، على إدارته للوباء، لكن قبل إطلاق هذه المعارك، عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب.


ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.

 

يورو نيوز

 




 

 


 

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