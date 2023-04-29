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السبت، 29-04-2023 09:46 ص

الجيش الأمريكي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته لمدة 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قرر الجيش الأمريكي، أمس الجمعة منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد.

وأمر الجنرال جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي "بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى" الخميس الماضي في ألاسكا وأواخر مارس في ولاية كنتاكي، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسعة أشخاص على التوالي، حسب بيان.

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وأضاف أن "هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم".


وتابع أنه خلال هذه الفترة "سيراجع الجيش إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف".


وقال إن الوحدات العاملة يجب أن تنجز هذا التوقف من الأول إلى الخامس من مايو، والحرس الوطني والاحتياط بحلول 31 مايو.


ولقي ثلاثة جنود أمريكيين مصرعهم وجرح رابع الخميس الماضي في تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز أباتشي أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا.


وفي نهاية مارس، قتل تسعة جنود في تحطم مروحيتين من طراز بلاك هوك خلال تمرين ليلي في كنتاكي.

 

البيان

 




 

 


 

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