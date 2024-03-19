الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين

الوكيل الإخباري- أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني، أن الجيش الأميركي دمّر الاثنين سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، معتبرا أنها تشكل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.

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وبحسب واشنطن تايمز، قالت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة اكس إن قواتها قامت بتدمير الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة، إضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة.



ويستهدف الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه منذ 7 تشرين الأول الماضي.



وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إنه بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.