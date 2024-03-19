الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الهيئة الخيرية: إرسال 48 طائرة و508 شاحنة تضمنت مساعدات إغاثية لقطاع غزة

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر في الساعات الـ24 الماضية

الدفاع المدني يخمد حريق داخل مشغل دهانات وأخشاب في عمان

شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم الشاطئ

الجمارك تتابع الية انسياب البضائع واستمرارية سلاسل التوريد

علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 138.5 مليون م3

الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 فردا من طواقمنا استشهدوا بغزة

الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين

الثلاثاء، 19-03-2024 11:19 ص

الجيش الأميركي يدمّر صواريخ ومسيرات للحوثيين

1710833311105


الوكيل الإخباري- أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني، أن الجيش الأميركي دمّر الاثنين سبعة صواريخ وثلاث طائرات مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، معتبرا أنها تشكل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.

اضافة اعلان


وبحسب واشنطن تايمز، قالت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة اكس إن قواتها قامت بتدمير الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة، إضافة إلى ثلاث حاويات لتخزين الأسلحة.


ويستهدف الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعما لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليه منذ 7 تشرين الأول الماضي.


وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إنه بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f959ce4c59b725de1fa81b

باشينيان ينضم إلى مهنئي بوتين

65f94e284c59b741003e20f5 (1)

استسلام مجموعة جديدة من جنود كييف للجيش الروسي

65f949e442360425b02911a7

أردوغان يريد أن يكمل "ما تبقى من أعمال في سوريا"

65f93a85423604285e2cbf6b

إجلاء سياح نجوا في انهيار ثلجي شرقي روسيا

1710835516065

علماء صينيون يصممون جهازًا لإنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة

65f9399f4c59b73ffe32dba1

البحرية الأمريكية تحذر السفن من رفع العلم الأمريكي جنوب البحر الأحمر

أخبار متعلقة
ج

الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ و3 طائرات مسيرة باليمن

ج

الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر

65b487e642360419632eafe7

الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة

65ed53124c59b727b26ae9c2

الطراد الروسي "فارياغ" يصد "غارة جوية" في بحر العرب

alrasheedmedia-65eca717288bf-1536x1024

الجيش الأميركي يعلن إسقاط 28 مسيرة في البحر الأحمر

65ec1cfc4236047ad064295a

طهران: حققنا اكتفاء ذاتيا بتصنيع قطع غيار الطائرات