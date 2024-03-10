الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

اندماج حزبين تحت اسم حزب تيّار الاتحاد الوطني الأردني

إعلان تفاصيل دوام باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

47.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان

القطاع المصرفي .... قاطرة نمو الاقتصاد الوطني بالعقدين الماضيين

الانجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار الليرة الذهب في الأردن

سرايا القدس: أسقطنا مسيرة إسرائيلية شرق البريج

ما حكم نية صيام شهر رمضان .. الإفتاء تجيب

كاتس: أجلينا مليون فلسطيني للجنوب والآن علينا نقلهم قبل عملية رفح

سوريا تطمئن العراق بخصوص حصصه المائية

أمين عام الإفتاء: الصدقة واجبة على الاشقاء في قطاع غزة

الأحد، 10-03-2024 10:08 ص

الطراد الروسي "فارياغ" يصد "غارة جوية" في بحر العرب

65ed53124c59b727b26ae9c2


الوكيل الإخباري - أفادت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن سفينة القيادة في هذا الأسطول، الطراد الصاروخي "فارياغ"، تصدى لهجوم شنته طائرات مقاتلة لعدو مفترض خلال التدريبات في بحر العرب.

اضافة اعلان


وجاء في بيان القيادة: "تدربت السفينة الرائدة لأسطول المحيط الهادئ، الطراد الصاروخي فارياغ، على التصدي لغارة جوية شنتها مقاتلات العدو المفترض في بحر العرب. وبحسب خطة التمرين اكتشف الطراد الصاروخي أثناء عبوره البحر أهدافا جوية حددها الرادار كطائرات عسكرية تابعة للعدو المفترض. وعلى الفور تم إعلان الجاهزية القتالية بين أطقم مدفعية الدفاع الجوي الموجودة على الطراد. ولمنع المقاتلات المعادية من تنفيذ القصف، تم ضربها بمدافع AK-130 ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات Osa-MA".

وخلال التمرين، تم تحقيق إصابات مباشرة بواسطة الضربات المدفعية والصاروخية، وتدمير "المقاتلات المعادية". وتمت محاكاة كافة الأهداف بشكل إلكتروني.


وأشار البيان إلى أن الطراد الصاروخي "فارياغ"، يواصل تنفيذ المهام المكلف بها في إطار رحلته البحرية الطويلة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65ed778f4c59b724d82f4da7

إندونيسيا.. مصرع 19 شخصا وفقدان 7 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

567926

مسلحون يخطفون 15 طالباً من مدرسة في نيجيريا

65ed67a84c59b767545d370e

سلطات دونيتسك ترصد مجموعة من المرتزقة الأجانب قرب أفدييفكا

65ed63b8423604519e325bbd

سوريا تطمئن العراق بخصوص حصصه المائية

65ed5fa442360474570b42f1

الخارجية الليبية: نعتمد على روسيا في إيجاد توازن في المنطقة

سبت

استمرار الاشتباكات بعاصمة هاييتي وتحذير من المجاعة في البلاد

أخبار متعلقة
65c853614c59b71076580db7

سكوت ريتر ينتقد كلينتون: كارلسون حقق ما عجز عنه بلينكن وبايدن

65c84bed4c59b7161065e7e5

الملك تشارلز الثالث يصدر أول بيان بعد تشخيص إصابته بالسرطان

65c7435b4c59b721f950cea6

إيران تعيد 20 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي إلى بلادهم

65c741e742360402bf60c933

ستولتنبرغ: على الناتو الاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع روسيا تستمر لعقود

65c75fc44236041f6179eb44

"وول ستريت جورنال": الأمريكيون لم يعودوا يعتبرون بايدن رئيسا لهم

65c752464c59b72f327e3952

زاخاروفا تسخر من رد الفعل في الأمم المتحدة على مقابلة بوتين