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الخميس، 02-11-2023 04:42 م

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية تصل جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية بقيادة المدعو ذي الفقار وصلت الى جنوب لبنان لمساعدة حزب الله".

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.


وتناقلت وسائل إعلام أن إسرائيل تستخدم "ذخائر الفوسفور الأبيض في اعتدائها على الحدود اللبنانية"، وأوعزت الخارجية اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي بتقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدامها الفوسفور الأبيض ضد لبنان.


كما أكدت منظمة العفو الدولية، المختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

 




 

 


 

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