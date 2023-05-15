الجيش الروسي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ Storm Shadow البريطاني

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير صاروخ Storm Shadow بعيد المدى البريطاني الصنع و7 صواريخ مضادة للرادار و 10 صواريخ هيمارس أطلقتها القوات الأوكرانية.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ HARM المضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز Storm Shadow، وعشر قاذفات صواريخ HIMARS خلال الساعات الأخيرة".

اضافة اعلان



وقصفت كييف مرات عديدة أهداف مدنية في لوغانسك بالصواريخ البريطانية التي أكدت سابقا أنها لن تستخدمها ضد المدنيين.



وكانت القوات الأوكرانية قد شنت، مساء يوم 12 مايو، هجوما صاروخيا على شركة "بوليباك" لمنتجات البلاستيك في لوغانسك ومصنع "ميلام" لمعالجة اللحوم. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم استخدام صواريخ Storm Shadow البريطانية في هذا الهجوم، ثم قامت المقاتلات الروسية بإسقاط الطائرات الأوكرانية التي أسقطت هذه الصواريخ.



في اليوم التالي، وجهت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة أخرى لقرية "يوبيليني" بضواحي لوغانسك، وأصيبت سيدة مسنة، ولحقت أضرار بـ 7 مبان سكنية. ووفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية أيضا صاروخ Storm Shadow.



وStorm Shadow هو صاروخ كروز خفي يطلق جوا من الطائرات، وهو تطوير مشترك بين Matra الفرنسية وBritish Aerospace البريطانية وتنتجه MBDA. ويبلغ سعر الصاروخ الواحد حوالي 2 مليون جنيه إسترليني. ويبلغ مداه 250 كيلومترا، إلا أن بعض تعديلاته تصل إلى 560 كيلومترا



وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد نقل صواريخ كروز Storm Shadow إلى أوكرانيا (يبلغ مدى تعديل التصدير حوالي 250 كيلومترا).

RT