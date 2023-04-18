الجيش السوداني: تمت السيطرة على الموقف



الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أنه تمت السيطرة على الموقف في البلاد في المرحلة الحالية.



وقال في بيان عير التلفزيون الرسمي أن مناوشات اليوم كانت محدودة جدا.



وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أن قادة الدعم السريع قاموا بتحركات مريبة.



وتابع" نجحت قوات المرحلة الأولي في إمتصاص الصدمة وتأمين الموقف والظروف مهيئة للإنتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة"، مضيفا أنه تكاملت لدينا كل المعلومات المطلوبة اللازمة للإنطلاق لتطوير الموقف".

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