الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 12:06 م

الجيش السوري يدخل درعا

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الوكيل الاخباري- دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وبدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إيذانا بإعلانها "خالية من الإرهاب"، بحسب ما ذكرته "سانا".

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وأفادت مراسلة "سانا"، بدخول وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذانا بإعلانها خالية من الإرهاب وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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