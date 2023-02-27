الإثنين 27-02-2023
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الإثنين، 27-02-2023 11:42 ص

الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده للتدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية

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الوكيل الاخباري- أشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إلى أهمية تطوير التعاون بين إيران والعراق خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية، مؤكدا أننا نسعى من أجل عراق قوي.

وخلال استقباله في طهران اليوم الاثنين وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا، قال اللواء سلامي إن "إيران والعراق حقيقة واحدة ولا مسافة تفصل بينهما.

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دائما ما يبقينا منطق الإيمان في هذه الأجواء. رغبتنا في شموخ العراق حقيقية مثل الرغبة في شموخ بلدنا، ونعتبر العراق بأنه ذو أهمية فريدة في الجغرافيا السياسية.

وأعلن "أننا بصفة حرس ثوري مستعدون في هذا السياق، إلى جانب تقديم المساعدات الاستشارية وتبادل الخبرات والمنجزات المستحصلة من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أن نؤدي أيضا دورا مؤثرا في سائر المجالات من ضمنها التدريب من المستويات الدنيا إلى العليا للقوات المسلحة العراقية".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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