إعادة انتخاب محمد ولد اعمر لولاية ثانية على رأس منظمة الالكسو

الوكيل الاخباري- أعيد انتخاب الدكتور محمد ولد أعمر، أمس السبت، بالإجماع لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، اعتبارا من 18 أيار 2023.

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وقالت الألكسو في بيان من مقرها في تونس، مساء أمس، إن هذا القرار كان خلال فعاليات المؤتمر العام للمنظمة في دورته غير العادية الثامنة الذي انعقد بنواكشوط بموريتانيا برئاسة وزير التربية والتعليم في جمهورية العراق، رئيس المؤتمر العام، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري.



والدكتور محمد ولد أعمر من مواليد 1965 بمدينة كيفة وسط موريتانيا، وحاصل على مرحلة الدكتوراة، وعضو في العديد من الهيئات العلمية، واللجان التحكيمية.

وتقلد عدة حقائب وزارية بموريتانيا منها وزارة التهذيب (التعليم الأساسي، والثانوي)، ووزارة الثقافة والاتصال، وكان مستشارا بالرئاسة الموريتانية.



ويمتلك ولد أعمر رصيدا غنيا من البحوث العلمية، حيث أشرف على تقديم العديد من الأبحاث خلال مسيرته العلمية من بينها بحث عن "الرقابة الاقتصادية على الأسعار في موريتانيا''، وآخر عن ''الأمن الغذائي في موريتانيا''، وثالث عن ''الديون الخارجية الموريتانية''.