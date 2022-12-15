الحكومة الأمريكية تقاضي حاكم ولاية أريزونا

الوكيل الاخباري- رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد حاكم ولاية أريزونا الجمهوري دوج دوسي، لاستخدامه حاويات الشحن لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



ورفعت وزارة العدل الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية لطلب أمر بوقف وضع الحواجز وإزالة الحاويات من وادي سان رافائيل.



وأشارت الدعوى إلى مخاوف تشغيلية وبيئية، مؤكدة أن ولاية أريزونا بهذا الفعل "تتعدى على الأراضي الفيدرالية".



يذكر أنه في غضون ثلاثة أسابيع، من المقرر أن يتنحى الحاكم الجمهوري لصالح الحاكمة الديمقراطية المنتخبة كاتي هوبز، التي قالت إنها تعارض عملية البناء هذه.



وكانت جهود دوسي لإقامة جدار به مئات من حاويات الشحن المزدوجة المكدسة، بدأت في أواخر الصيف في يوما في غرب أريزونا، وهي نقطة عبور شهيرة يصل إليها العشرات من طالبي اللجوء يوميا.



وقال الحاكم الجمهوري إنه يريد "تأمين" الحدود، وسد الثغرات في الجدار الحدودي الذي قامت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ببنائه، مؤكدا أن حاويات الشحن هي فقط "حواجز مؤقتة".



هذا واكتملت أعمال تكديس ما يصل إلى 3 آلاف حاوية، بتكلفة تصل إلى 95 مليون دولار.

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روسيا اليوم