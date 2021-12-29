الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الوكيل الإخباري-أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

اضافة اعلان



وقال ولي العهد السعودي خلال استقباله رئيس الحكومة صباح الخالد الصباح ووزراءه: "يسرني أن أنقل إليكم تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتهانيه، وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها".



وأضاف: "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.



وأردف: "نتطلع أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور".



والثلاثاء، أصدر ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا، فضلا عن رئيسها صباح الخالد، الذي بقي في منصبه للمرة الثالثة على التوالي.



كما شهد التشكيل الجديد للحكومة، الإبقاء على أحمد ناصر محمد الصباح، وزيرا للخارجية.

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة