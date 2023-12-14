الحوثيون : استهداف سفينة كانت متجهة إلى الاحتلال بطائرة مسيرة

الوكيل الاخباي - أعلنت القوات المسلحة اليمنية المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي، استهداف سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي بطائرة مسيرة واصابتها بشكل مباشر.

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وبينت الجماعة أن استهداف سفينة الحاويات "ميرسيك جبرلاتر" جاء بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.



وتاليا نص البيان الذي نشره المتحدث العسكري العميد يحيى سريع :

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وقد نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

والله على ما نقول شهيد

صنعاء 1 جمادى الآخرة 1445 هجرية

الموافق للـ14 من ديسمبر 2023م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية

