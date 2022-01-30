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الأحد، 30-01-2022 03:32 م

الحوثيون يقترحون عقد حوار مع الحكومة اليمنية في سلطنة عمان‎‎

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الوكيل الإخباري-اقترحت جماعة الحوثي، الأحد، عقد حوار مع الحكومة اليمنية، في سلطنة عمان، لحل الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 7 سنوات.

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جاء ذلك في تغريدة للقيادي البارز في الجماعة محمد البخيتي، الذي هو عضو المكتب السياسي للحوثيين ومحافظ محافظة ذمار (وسط).


وقال البخيتي: "‏الحل السياسي في اليمن ممكن، إذا ما امتلكت أطراف الصراع الرغبة والقرار".


وأضاف: "نحن نملك الرغبة والقرار لعقد حوار يمني- يمني سواء في اليمن أو أي دولة محايدة مثل عمان".


وتابع: "الكرة كانت ولا تزال بيد الأطراف التي استدعت العدوان( التحالف العربي)".
‏وأردف القيادي الحوثي في تغريدة أخرى: "إذا لم تستجب الأطراف التي تورطت في استدعاء التدخل الخارجي، لدعوات السلام الداخلي، فإننا سنمضي قدما في عملياتنا العسكرية في الداخل والخارج حتى تحرير آخر شبر من أرض اليمن وكسر الحصار".


ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية التي سبق أن اتهمت الحوثيين مرارا بعدم الرغبة في تحقيق السلام.


كما لم يصدر تعليق من قبل سلطنة عمان حول تصريحات القيادي الحوثي.
وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة البلاد، وفق مراقبين.


ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.


لكن الصراع تزايدت وتيرته مؤخرا عقب قصف الحوثي أهداف في الإمارات، وتكثيف التحالف هجماته مؤخرا على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر.


وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

 

الأناضول

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