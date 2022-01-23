الإمارات تحظر تحليق الطائرات المسيرة للهواة لمدة شهر

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان إنها قررت وقف نشاط الطائرات المسيرة للهواة والطائرات الرياضية الخفيفة لمدة شهر اعتبارا من يوم السبت وذلك بعد هجوم دام لحركة الحوثي اليمنية على البلاد الأسبوع الماضي.



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حيث جاء في البيان :"تهيب وزارة الداخلية الاماراتية بوقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للتعليمات الصادرة، وذلك نظراً للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الاخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

وطالبت الوزارة الاماراتية أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني في الامارات، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ و الغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يناير 2022

وأوضحت أن على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع.



وأكدت أن على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع.









MOI stops drone flying operations for owners, practitioners and enthusiasts#Warning pic.twitter.com/YGTjjC4Zlm وزارة الداخلية تصدر بياناً تحذيريًا لهواة وممارسي وملاك الطائرات بدون طيارMOI stops drone flying operations for owners, practitioners and enthusiasts #تحذير January 22, 2022

وزارة الداخلية الامارتية