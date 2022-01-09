الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 01:22 م

مقتل قيادي حوثي في البيضاء وسط اليمن

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الوكيل الإخباري-قتل قيادي بارز في صفوف مليشيات الحوثي، فجر اليوم الأحد، بضربة جوية للتحالف العربي في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

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وبحسب موقع "بي بي سي"، فإن رئيس العمليات الحربية في مليشيات الحوثي بمحور البيضاء، محمد السقاف، قتل مع مرافقيه في ضربة جوية للتحالف، استهدفته في مديرية نعمان في البيضاء، والتي تشهد معارك عنيفة بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ومليشيات الحوثي الواقعة على تخوم مديرية بيحان إلى الجهة الشمالية الغربية من محافظة شبوة.


والسقاف هو قيادي حوثي بارز تمنحه المليشيات الانقلابية رتبة "عميد" وأوكلت له اخيرا، إدارة عمليات الملف الأمني للجماعة في محافظة البيضاء.

 

بترا

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