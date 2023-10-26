الخارجية الأمريكية تدعو الناتو لتوسيع تواجده في البحر الأسود

الوكيل الاخباري- أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أن واشنطن تعتقد أن الوجود العسكري لـ "الناتو" في منطقة البحر الأسود يجب أن يظل واسعا.



وقال الدبلوماسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث القضايا الأمنية في منطقة البحر الأسود: "نحن نعمل على تعزيز التعاون الأمني الإقليمي من خلال الحفاظ على وجود قوي لحلف شمال الأطلسي في المنطقة، وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة، وتقديم المساعدة الأمنية.

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وأكد أن السلطات الأمريكية عازمة على حماية حرية الملاحة في البحر الأسود.



وأضاف: "سنواصل الحفاظ على وجود عسكري ملحوظ لحلف شمال الأطلسي في منطقة البحر الأسود".