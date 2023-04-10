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الإثنين، 10-04-2023 02:59 م

الخارجية الإيرانية: لا قيود على سفر المصريين إلى إيران

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لا تفرض قيودا على سفر المصريين إلى إيران، مرحبة بأي تطویر إیجابي في العلاقات الإيرانية المصرية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، في مؤتمر صحافي أسبوعي، "إننا نرحب بأي تطور إيجابي وإلی الأمام في تعزيز العلاقات بين شعبي إيران ومصر".

وأضاف كنعاني أنه "فيما يتعلق بسفر المواطنين المصريين إلى إيران، فإننا لم نفرض أي قيود، ونرحب بأي انفتاح من جانب مصر لزیارة مواطنيها إلى إيران".

وكان مصدر مصري مطلع كشف مارس الماضي، عن أن "قنوات الاتصال بين مصر وإيران قائمة ولم تتوقف، في دوائر ذات طابع خاص"، لكنه أكد أنه "من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ خطوة على المسار السياسي في إطار استئناف العلاقات".

 




 

 


 

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