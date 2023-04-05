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الأربعاء، 05-04-2023 09:19 ص

الحوثيون يجرون مباحثات اقتصادية مع إيران وسوريا

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الوكيل الإخباري- كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن عقدها محادثات في المجال الاقتصادي مع كل من إيران وسوريا، الدولتين اللتين تستضيفان سفيرين للجماعة.

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وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "رئيس الوزراء [في إشارة إلى رئيس حكومة الإنقاذ المشكلة من الجماعة] عبدالعزيز صالح بن حبتور، تسلم تقريرا من وزير الثروة السمكية محمد الزبيري بشأن زيارته مؤخراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية".

وذكرت أن "وزير الثروة السمكية عقد لقاءات مع المسؤولين في إيران وسوريا، جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي في المجال السمكي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

ونقلت وكالة "سبأ" في صنعاء، عن الوزير الزبيري، قوله إنه "ناقش مع معاون وزير الجهاد الزراعي لشؤون الثروة السمكية الإيراني رضا أحمدي ميانجي، آخر الخبرات العلمية في الصيد التقليدي والاستزراع السمكي وتجارة الكافيار والآليات الكفيلة باستفادة اليمن من الخبرات العلمية الإيرانية في تلك الجوانب".

وأضاف أنه "ناقش أيضا مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، جوانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السمكي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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