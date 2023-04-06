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الخميس، 06-04-2023 09:31 ص

وزيرا خارجية إيران والسعودية يوقعان على بيان مشترك خلال لقائهما في بكين

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الوكيل الإخباري- وقع وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان على بيان مشترك خلال لقائهما اليوم الخميس في بكين.

ونشرت الخارجية الإيرانية نص البيان المشترك لوزيري الخارجية وجاء فيه: 

في ختام مباحثات وزيري الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في العاصمة بكين.

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في ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الصادر بتاريخ 10 مارس 2023 بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما جرت في العاصمة بكين بتاريخ 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م مباحثات بين معالي السيد حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.


أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.


وأكد الجانبان حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 22 /1422/1هـ، الموافق 2001/4/17م، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 1419/2/2هـ الموافق 1998/5/27م. واتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد ومواصلة التنسيق بين الوفود الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشیرة العمرة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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