إيران ترحب بدعوة أميركية للسلام في اليمن

الوكيل الإخباري - رحبت إيران، بتصريحات المندوب الأميركي الخاص بشؤون اليمن، تيموثي ليندركينغ، الذي دعاها لدعم عملية السلام في اليمن.

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ووفقاً لوكالة فارس للأنباء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تغريدة، اليوم الأربعاء: "إنه لمن دواعي السرور أن يتحدث مندوب الحكومة الأميركية عن عملية السلام في اليمن، وهي العملية التي طالما أكدت عليها جمهورية إيران الإسلامية وسعت جاهدة لتحقيقها منذ بداية الحرب في اليمن".



وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن: "نود أن نرى الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي نأمل أن تأتي"، لافتاً إلى أن إيران رحبت بوقف إطلاق النار قبل عام.

بترا