السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 01:14 ص

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

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الوكيل الاخباري - قال مسؤولون في الجيش الأميركي الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت تمديد مهمة حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش ومجموعة السفن المرافقة لها لتوفير خيارات لصانعي السياسات بعد هجمات شنتها قوات مدعومة من إيران في سوريا الأسبوع الماضي.

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ومن المرجح أن يعني القرار عدم عودة الحاملة والمجموعة المرافقة التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي والمتواجدة حاليا في منطقة العمليات التابعة للقيادة الأوروبية إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة حسب الجدول المقرر.


وأكد الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي تمديد مهمة الحاملة. وكالات 



 




 

 


 

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